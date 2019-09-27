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الطقس: أجواء حارة نسبياً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:29 - 27 سبتمبر 2019
ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة
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توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الجمعة حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين.

أما يوم غدٍ السبت فمن المتوقع ان يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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