"السماء الزرقاء".. أحدث هاتف ذكي في كوريا الشمالية

تم خلال معرض بيونغ يانغ للبضائع الخريفي الدولي الخامس عشر، تقديم أحدث الهواتف الذكية، من إنتاج كوريا الشمالية، وهي تحمل اسم "السماء الزرقاء".

ونقل مراسل "تاس"، عن موظفين في الجناح، أن الإنتاج التجاري لهذه الهواتف الذكية، بدأ منذ أسبوع واحد فقط.

وهاتف "السماء الزرقاء"، يتفوق بشكل كبير في خصائصه ومواصفاته، على الهواتف الذكية الأخرى التي تنتجها كوريا الشمالية. فلهذا الجهاز الابتكاري، شاشة تعمل باللمس بمساحة 6 بوصات وبدقة 1080 × 2160 بكسل، وهو مجهز بأربع كاميرات، بما في ذلك 16 ميغابكسل.

وفي نفس الوقت، تبلغ ذاكرة تخزين البيانات في الهاتف 64 غيغابايت، أي ضعف ذاكرة أقرب منافس له، موديل "بيونغ يانغ 2426".

ويحتوي الجهاز الذكي الجديد، على ميزات متقدمة حديثة، مثل وظيفة التعرف على الوجوه وفتح الجهاز بواسطة بصمات الأصابع، وتطبيقات التحكم بالإيماءات.

خلال المعرض، يمكن شراء هذا الجهاز بسعر 290 دولارا، وهو مبلغ كبير جدا حتى بالنسبة للأثرياء من سكان بيونغ يانغ.

لذلك، لا يلاحظ أي ازدحام لشراء الجهاز من قبل زوار المعرض، على الرغم من أنهم فحصوا الهاتف الذكي بفضول، وأخذوه بأيديهم لمعرفة كيف يعمل، وأخذوا بعض صور "سيلفي".

الملفت للنظر، أنه لا يجوز بيع هذه الأجهزة للأجانب، وقبل تسليم الجهاز، يقوم البائع بتسجيل المعطيات للمشتري، ولا يسمح للأخير بتسليمه لشخص آخر.