كلكليست العبرية: السنوار الشخصية الخامسة ضمن "أكثر الشخصيات تأثيرًا" على الإسرائيليين

صنفت صحيفة "كلكليست" العبرية قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ضمن قائمة الـ100 شخصية الأكثر تأثيرًا في مجتمع الكيان الإسرائيلي، إذ جاء في المرتبة الخامسة من الشخصية الأكثر تأثيراً بالإسرائيليين.

وجاء السنوار في المرتبة الخامسة لأكثر الشخصيات تأثيرًا بالإسرائيليين، التي ضمّت أيضًا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وفق تصنيف الصحيفة الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة ان السنوار من أكثر الشخصيات القادرة على التحكم في الأحداث بين غزة و"إسرائيل"، سواء من خلال التصعيد العسكري أو تصعيد مسيرات العودة الاسبوعية.

واشارت الصحيفة إلى أنّ السنوار "لم يرتدع خلال شهري مارس ومايو من هذا العام من الدخول في مواجهة شاملة، وخاض موجتي تصعيد قصيرة لكنها مكثّفة ضد "إسرائيل" أطلق خلالها 700 صاروخ على الأقل؛ والتي تسببت بمقتل أربعة مستوطنين وهو العدد الأكبر منذ انتهاء حرب العام 2014".

وادّعت الصحيفة العبرية أنّه السنوار يحاول قدر الامكان الحفاظ على حركة حماس في غزة، إضافة لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة؛ استعدادًا ليوم ما بعد الرئيس محمود عباس، على حد زعمها.