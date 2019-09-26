حماس ترد على خطاب عباس وتعلن موقفها بشأن عزمه اجراء انتخابات

ابدت حركة (حماس)، استعدادها الفوري لخوض الانتخابات العامة الشاملة، والتي تضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، داعيةً إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات، جاء ذلك تعقيبًا على خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الذي أعلن فيه عزمه اجراء انتخابات فور العودة للأراضي الفلسطينية.

وأوضحت حماس في بيان صحفي استعداد الحركة للانتخابات يأتي انطلاقًا من الضرورة الوطنية لتوحيد الجهود كافة لمواجهة التحديات الخطيرة الراهنة، وعلى رأسها "صفقة القرن"، مشيرةً إلى أن خطاب عباس عبّر عن مظلومية الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة، والانحياز الأمريكي الصارخ للاحتلال، ورفضه لصفقة القرن الأمريكية، بيد أنه بقي متمسكًا بمسيرة التسوية ووهم التفاوض مع الاحتلال.

وقالت "حماس": "لقد كنا نأمل من السيد أبو مازن الشروع الفوري بمغادرة مسار الاتفاقات المذلة، وعدم رهن هذه الخطوة بأي مواقف أخرى؛ وذلك استجابة للإجماع الوطني، وحفاظًا على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية".

وجدّدت الحركة مطالبتها لعباس بمغادرة مربع التسوية السياسية "الذي ثبت فشله وضرره"، والتحلل من اتفاق أوسلو "الكارثي"، وذلك في ظل اعتراف الأخير بفشل عملية التسوية وتنكر قادة الاحتلال لكل الاتفاقيات الموقعة.

ودعت على ضوء ذلك، إلى ضرورة التوافق وطنيًا على استراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة أمريكيًا لتصفية القضية الفلسطينية.