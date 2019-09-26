الاحتلال يفرض طوقاً شاملاً على غزة والضفة المحتلة

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض اغلاق شامل على الضفة وغزة بمناسبة حلول "الاعياد اليهودية".

واوضح الناطق باسم جيش الاحتلال "انه سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية المقبلة".

ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق وفقاً للناطق العسكري الإسرائيلي بمناسبة حلول ما تسمى بـ"رأس السنة العبرية" في منتصف ليل السبت-الأحد 29/ 9 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الثلاثاء والأربعاء 1/10/2019.

فيما سيتم الاغلاق بمناسبة ما يسمى بـ"يوم الغفران" من منتصف الليل بين يوميْ الاثنين والثلاثاء 8/10/2019 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الأربعاء والخميس 9/10/2019.

كما وسيتم الاغلاق بمناسبة حلول ما يسمى "عيد العرش" من منتصف ليل السبت-الأحد 13/10/2019 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الاثنين والثلاثاء 21/10/2019.

ومن المقرر أن تفتح المعابر والحواجز امام الفلسطينيين بعد انقضاء الاعياد الإسرائيلية.