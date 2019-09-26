نتنياهو يطلب بثًا مباشرًا لجلسة استجوابه والمدعي العام يرد عليه

رفض مستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت اليوم الخميس، طلباً قدمه رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو ببث جلسة الاستماع القضائية في ملفات الفساد المتهم فيها على الهواء مباشرة.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "بعد 3 سنوات من التسريبات، حان الوقت لكي يسمع الجمهور كل شيء، يجب أن يكون كل شيء بدون وسطاء وبدون رقابة وبدون أي تشويه"،

ورفض ماندلبليت طلب نتنياهو، قائلاً "تهدف هذه الجلسة إلى إقناع السلطات القانونية ببراءة موكّلكم وليس لإقناع الجمهور بذلك، إنّه قرار مهني يجب أن يظلّ مستقلاً عن أيّ حكم خارجي أو ضغط سياسي".

ويحاول نتنياهو قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة المقبلة أن يظهر بأن كل ما يسرب بشأن الملفات المتهم بها أنها "غير صحيحة" وأنه لا يوجد أي شيء ضده من تلك الاتهامات.