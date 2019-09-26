روحاني: إيران ليست مضطرة لتقديم أدلة عن عدم ضلوعها  في الهجوم على السعودية

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني نفيه بعدم ضلوع الجمهورية الإيرانية في الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية وليست مضطرة لتقديم دليل.

وقال روحاني: "إن إيران ليست ضالعة في الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية وليست مضطرة لتقديم دليل"، مضيفاً "لا سبيل لحل الأزمة الإقليمية إلا بالدبلوماسية".

وتابع قائلا "يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات ووقف الضغط على المواطنين الإيرانيين إذا أرادت إجراء محادثات مع إيران". بحسب "رويترز".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أكد أن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية كان من اليمن، محذرا من أنه إذا لم تنته الحرب اليمنية، فستكون هناك هجمات أشد بكثير من قبل اليمنيين".