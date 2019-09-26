موقع إسرائيلي: "إسرائيل" تُرحّل مهاجرين أفارقة إلى مصر

أفاد موقع إخباري عبري بأن السلطات الإسرائيلية ماضية في ترحيل المهاجرين اللاشرعيين من غرب إفريقيا إلى مصر على متن طائرات.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس عن شاهد عيان قوله إن مواطنا إفريقيا مقيد اليدين والقدمين كان على متن رحلة تابعة لشركة سيناء للطيران من "إسرائيل" إلى مصر في 17 يوليو الماضي.

وكان ذلك الرجل يصرخ أثناء الرحلة ويؤكد أنه مهاجر من ساحل العاج ويجري ترحيله من البلاد مستغيثا، ما أثار قلقا كبيرا لدى كثير من المسافرين الذين كانوا غالبا من السياح.

وذكر الشاهد أنه سأل أفراد طاقم الطائرة بشأن هذا الحادث، وهم أوضحوا أن ما جرى ليس سوى إجراء روتينيا، حيث تستخدم السلطات الإسرائيلية شركة الطيران المصرية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.

وقال أفراد الطاقم حسب الشاهد، إن السلطات الإسرائيلية تخير المهاجرين بين الترحيل إلى الصحراء الغربية في مصر قرب حدود ليبيا، وإلى جنوب البلاد، قرب حدود السودان.

وأفاد الموقع بأنه تمكن من كشف حالات أخرى لترحيل مهاجرين غير شرعيين لا يملكون أي وثائق هوية من "إسرائيل" إلى دول أخرى، وليس إلى مصر وحدها.