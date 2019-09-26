نتنياهو يطالب ببث مباشر لجلسة الاستماع الخاصة بتهمة فساده

طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس، ببث جلسة الاستماع التي ستعقد له الأسبوع القادم حول تهم الفساد على الهواء مباشرة.

وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه في "تويتر":" فقط البث المباشر والكامل لجلسة الاستماع حول هذه المسألة، سيجلب الشفافية والعدالة في ظل الميل للتسريب ضدي".

ووفقًا لصحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية فإن مكتب المستشار القانوني للحكومة، قال إنه سيدرس طلب نتنياهو.

ويعقد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، جلستي استماع لنتنياهو يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حول تهم الفساد الموجهة إليه.

ومن المحتمل عقد جلسات استماع إضافية.

وكان ماندلبليت قد أعلن نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الاحتيال والرشوة وإساءة الائتمان.

وعادة ما تكون جلسات الاستماع مغلقة.

والملفات الموجهة إلى نتنياهو هي:

الملف 1000، والمتعلق بالانتفاع من رجال أعمال، بما في ذلك "السيجار والشمبانيا الفاخرة"، والهدايا الثمينة مقابل تقديم تسهيلات.

الملف 2000، والمتعلق بإجراء لقاءات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس لتقديم تسهيلات للصحيفة في مواجهة صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، مقابل تغطية إيجابية لأخبار نتنياهو في الصحيفة.

الملف4000، والمتعلق بتقديم تسهيلات مالية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل تغطية صحفية إيجابية لأخبار نتنياهو وعائلته في موقع "والا" الإخباري العبري، المملوك للمدير السابق لشركة "بيزك".