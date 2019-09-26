اسماء المقبولين فى الرعاية الاجتماعية 2019 في العراق الدفعة الجديدة - وزارة الرعاية الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية 2019 في العراق سوف نتعرف معكم إياها من خلال هذا المقال، حيث يبحث عنها الجميع وذلك من أجل معرفة رواتب الإعانة، والتي تقدر في الوجبة الحالية بأكثر من 160 ألف اسم وفقًا لاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2019 التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال التصريحات عبر وسائل الإعلام في الأيام الماضية.

يمكنك التعرف على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرواتب 2019 في عموم محافظات العراق وهي كالآتي:

دائرة الرعاية الاجتماعية في ديالى.

اسماء الرعاية الاجتماعية صلاح الدين 2019.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2019 ميسان.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2019 البصرة.

اسماء العاطلين عن العمل في ذي قار 2019.

وزير العمل يعلن اطلاق اسماء المشمولين الجدد باعانة الحماية الاجتماعية في بغداد.

الرعاية الاجتماعية في ميسان.

اسماء العاطلين عن العمل محافظة أربيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2019.

اسماء الرعاية الاجتماعية في ديالى 2019.

وقد أشار باسم عبد الزمان وزير العمل العراقي، إلى استئناف إجراءات الدفعة الجديدة راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً والمستلمين للمرة الأولى خلال العام الجاري، ليكون السحب إلكتروني من ماستر كارد مصرف الرافدين ومصرف الرشيد المالي، ومع ذلك فإنه يمكن السحب يدويا لمن لا يملك الفيزا بشرط حضور المعين فقط دون لزوم مراجعة المعاق، على أن يتم اصطحاب المستمسكات الأصلية للفردين كشرط أساسي.

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