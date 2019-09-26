ارتفاع الإنتاج العالمي من الصلب 3.4 بالمئة خلال أغسطس

ارتفع الإنتاج العالمي من الصلب 3.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب 2019، إلى 156 مليون طن.

وقالت الرابطة العالمية للصلب في بيان، الخميس، إن إنتاج الصين من الصلب ارتفع 9.3 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، إلى 87.3 مليون طن.

وخلال الفترة ذاتها على أساس سنوي، تراجع إنتاج اليابان من الصلب 7.8 بالمئة إلى 8.1 ملايين طن، كما هبط إنتاج كوريا الجنوبية 2.6 بالمئة إلى 5.9 ملايين طن.

وتباين إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي، ففي حين ارتفع في ألمانيا 0.8 بالمئة إلى 3.3 ملايين طن، هبط في إيطاليا 26.7 بالمئة إلى 900 ألف طن.

وصعد الإنتاج في فرنسا 11.2 بالمئة إلى 1.1 مليون طن، وتراجع في إسبانيا 4.6 بالمئة إلى 1.1 مليون طن.

وخلال الشهر الماضي على أساس سنوي، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الصلب 0.3 بالمئة إلى 7.5 ملايين طن.

و"الرابطة العالمية للصلب" منظمة دولية غير حكومية، يقع مقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتضم في عضويتها 160 شركة تستحوذ على 85 بالمئة من الإنتاج العالمي.