موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد 2019

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني المقبلة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وستقام مباراة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر المقبل، في الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لإسبانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر "الليغا"، حيث ستخوض برشلونة المباراة براحة أقل 24 ساعة من ريال مدريد، عقب مباراتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي وقت سابق، أقيمت مباراة الكلاسيكو في الساعة الواحدة ظهراً في ديسمبر 2017، وكان ذلك على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وبعد الإعلان عن توقيت المباراة ، فقد انتشرت آلاف التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حجم الاستياء من موعد اللقاء المبكر ، حيث سيكون آلاف المشجعين في العمل والمدارس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، قبل خوضه مباراة الجولة السادسة اليوم أمام ضيفه أوساسونا، مقابل 10 نقاط لبرشلونة رابع ترتيب "الليغا".

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة كان قد فاز في مباراتي الذهاب والإياب في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي ، حيث انتصر 5-1 على ملعب سانتياجو برنابيو ، وبهدف نظيف في كامب نو.