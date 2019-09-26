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موعد صرف راتب محرم 1441 - سبتمبر 2019 فى السعودية

  • فلسطين اليوم
  • 14:42 - 26 سبتمبر 2019
موعد صرف راتب محرم 1441 - سبتمبر 2019 فى السعودية موعد صرف راتب محرم 1441 - سبتمبر 2019 فى السعودية
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أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم موعد ايداع راتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين على أن يكون موعد صرف الرواتب اليوم الخميس بدلاً من الجمعة.

وفي وقت سابق، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً يقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالمملكة العربية السعودية، ليتم إيداع الرواتب في تاريخ (27 من كل شهر ميلادي).

وأصبح التقويم الميلادي هو التقويم الرئيسي الذي يتم على أساسه حساب الوقت المتبقي على موعد الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية، فبعد أن كان يتم الصرف وفقاً للخامس من الأبراج الشمسية أو الإيداع بناءً على التقويم الهجري، فقد أصبح إيداع الرواتب مرتبطاً بالتاريخ الميلادي.

وتم تحديد موعد صرف رواتب حساب المواطن بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن البدء في إصدار فواتير الكهرباء لمشتركيها بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الصرف على مدار عدة أيام متتالية حتى الانتهاء من كافة الفواتير.

جدول الرواتب السعودية الجديد 2019

مسلسل اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري
1 الأحد 27 يناير 2019 21 جمادي الأولى 1440
2 الأربعاء 27 فبراير 2019 22 جمادي الثانية 1440
3 الأربعاء 27 مارس 2019 20 رجب 1440
4 الأحد 28 أبريل 2019 23 شعبان 1440
5 الاثنين 27 مايو 2019 22 رمضان 1440
6 الخميس 27 يونيو 2019 24 شوال 1440
7 الأحد 28 يوليو 2019 20 ذو القعدة 1440
8 الثلاثاء 27 أغسطس 2019 26 ذو الحجة 1440
9 الخميس 26 سبتمبر 2019 27 محرم 1441
10 الأحد 27 أكتوبر 2019 28 صفر 1441
11 الأربعاء 27 نوفمبر 2019 30 ربيع الأول 1441
12 الخميس 26 ديسمبر 2019 29 ربيع الثاني 1441
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