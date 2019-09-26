موعد صرف راتب محرم 1441 - سبتمبر 2019 فى السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم موعد ايداع راتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين على أن يكون موعد صرف الرواتب اليوم الخميس بدلاً من الجمعة.

وفي وقت سابق، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً يقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالمملكة العربية السعودية، ليتم إيداع الرواتب في تاريخ (27 من كل شهر ميلادي).

وأصبح التقويم الميلادي هو التقويم الرئيسي الذي يتم على أساسه حساب الوقت المتبقي على موعد الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية، فبعد أن كان يتم الصرف وفقاً للخامس من الأبراج الشمسية أو الإيداع بناءً على التقويم الهجري، فقد أصبح إيداع الرواتب مرتبطاً بالتاريخ الميلادي.

وتم تحديد موعد صرف رواتب حساب المواطن بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن البدء في إصدار فواتير الكهرباء لمشتركيها بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الصرف على مدار عدة أيام متتالية حتى الانتهاء من كافة الفواتير.

جدول الرواتب السعودية الجديد 2019