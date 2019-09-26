تردد قناة mbc العراق hd على النايل سات 2019

قناة mbc العراق، قناة جديدة حيث تم إطلاقها بتاريخ 17 فبراير 2019، في المملكة العربية السعودية، و لاقت ترحيب كبير من جانب عدد كبير من الإعلاميين العراقيين ونشطاء كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهتم قناة إم بي سي العراق الجديدة بالشأن العراقي، حيث يتم توجيهها إلى جميع أفراد الأسرة العراقية، فيما تقدم مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والكوميدية بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تخص المرأة وعدد من البرامج الثقافية والتوك شو، إلى جانب البرامج الغنائية.

أكدت إدارة قناة العراق بأنها ستكون قناة العائلة العراقية الأولى، وذلك وفقًا لتصريحات عدد كبير من الإعلاميين والرواد والمدونين، وذلك نظرًا لأن قناة إم بي سي دائمًا تهتم بالشأن العربي وأحوال المواطنين وتسعى بصفة دائمة إلى تقديم كل ما هو جديد في عالم الفن والبرامج الترفيهية والكوميدية، كما أنها تقدم أحدث الأفلام والمسلسلات عبر شاشتها من خلال قنواتها المختلفة.

ومؤخراً، أصبح البحث عن تردد قناة MBC Iraq الجديدة يشغل محركات البحث كثيرًا من قبل متابعي أخبار العراق الداخلية من ناحية ومتابعي الدراما التليفزيونية والبرامج المختلفة من ناحية أخرى، وتبث قناة ام بي سي عراق العراق عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.