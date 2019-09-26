أسماء الوجبة الأخيرة للعاطلين عن العمل 2019

أعلنت وزارة العمل في جمهورية العراق، عن الوجبة الخامسة من الأسر المشمولة براتب الإعانة الاجتماعية.

وأفاد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، باسم عبد الزمان، بأن (44764) من الأسر المتقدمة للشمول براتب الإعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات، هي من الأسر التي سبق وتقدموا للشمول عبر النافذة الالكترونية عام 2016 ولم يزرهم الباحث الاجتماعي وذلك بعد استكمال البحث الميداني والاجراءات القانونية والمالية.

ولتذليل الكثير من العقبات الادارية والمالية المتمثلة بزيادة التخصيصات من أجل توسعة الشمول، بذت الهيئة الكثير من الجهود بإشراف مباشر من الرئيس.

وقدمت الهيئة العديد من الجهود اللوجستية وخاصة جهود الباحثين الاجتماعيين في المناطق كافة، خاصة في المناطق المحررة ومخيمات النزوح للتخفيف عن كاهل تلك الأسر المتضررة جراء أحداث "داعش" الإرهابي.

وتسعى الوزارة لإنهاء هذا الملف سريعاً، حيث ستستمر الوزارة ببحثها الميداني لجميع الأسماء المتبقية التي تقدمت للشمول عام 2016، وترسلها إلى التخطيط لتحديد المشمولين وممن هم دون خط الفقر.

يشار إلى أن هيئة الحماية ستقوم بنشر أسماء الوجبة الجديدة (الخامسة) من الأسر المشمولة على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة وفق الترتيب (الاسم + اسم الام + القسم+ تاريخ المراجعة).

وطالب الهيئة الأسر المشمولة بمراجعة الأقسام بدءاً من يوم الأحد 20199/29، وأيضاً بضرورة الالتزام بمواعيد المراجعة للأقسام وحسب التاريخ المثبت لانسيابية العمل ومنعاً للازدحام والإرباك، مع التأكيد أن حقوق الاسر محفوظة.

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