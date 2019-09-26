حقيقة وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

أعلنت مصادر إعلامية في فرنسا، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، عن وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر يناهز (86 عاماً)، حيث كان يعاني اضطرابات صحية خلال السنوات الأخيرة.

وتوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، تاركاً وراءه إرثاً سياسياً كبيراً، بعدما تولى رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007، حيث كان من المدافعين عن علاقات متوازنة لفرنسا مع الخارج، ودخل في خلافات مع الولايات المتحدة، أثناء التحضير لغزو العراق سنة 2003.

وتوفي جاك شيراك في المقاطعة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس، فيما ولد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1932، في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان الرئيس الفرنسي السابق على علاقة ودية مع عدد من الدول العربية، ووقف بجانب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في آخر أيامه.

وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عاما.

وأصبح شيراك رئيساً لفرنساً بعد الفوز بالانتخابات عام 1995 وبقي في السلطة حتى عام 2007 وعام 2011.

وتميز جاك شيراك بقوة مواقفه السياسية، وناصر عدداً من القضايا العربية، ورفض مشروع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن لغزو العراق، الأمر الذي جعله هدفا لحملات إعلامية قوية في وسائل الإعلام البريطانية والأميركية.

وكتب حوالي ستة كتب منها "خطاب لفرنسا في لحظة الاختيار"، و"بصيص من الأمل: تأملات في المساء من أجل الصباح" و"فرنسا للجميع"، بالإضافة إلى كتاب "كل خطوة ينبغي أن تكون هدفا" وهو عبارة عن سيرة ذاتية، تحدث فيه عن أصول عائلته وحياته الاجتماعية والسياسية.