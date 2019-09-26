أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، تعلن اطلاقها الوجبة الثانية من منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الداخلي إلى مناطق سكناها الأصلية، والبالغة مليون ونصف المليون دينار عراقي لكل أسرة عائدة.

وأفادت الوزارة العراقية، أنه بإمكان جميع العوائل العائدة من النزوح الاستعلام عن أسماء المشمولين بمنحة العودة الوجبة الثانية للعام 2019 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

وتشمل الوجبة الثانية 8 آلاف عائلة، حيث يمكن لجميع الصادرة أسمائهم ضمن الوجبة الثانية استلام المنحة المالية المخصصة لهم بدءً من اليوم عن طريق البطاقة الذكية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن الوجبة الأولى مطلع يوليو عام 2019، خلال بيان رسمي أصدرته الوزارة جاء فيه "إلى عوائلنا الكريمة من النازحين العائدين إلى مناطقهم المحررة: بعد المتابعة الحثيثة من قبل السيد وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، لملف المنح المخصصة للعائدين إلى مناطقهم المحررة، وبعد استكمال توفير التخصيصات المالية، تود وزارة الهجرة والمهجرين إبلاغكم بإطلاق الدفعة الأولى" من تلك المنح".

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، أنها باشرت في عملية اطلاق صرف هذه المنحة عبر جداول بأسماء العائلات المشمولة نشرتها على موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى أن اطلاق المنح المالية للأسر النازحة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالرغم من قلة التخصيصات المالية للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم.

لفحص أسماء الوجبة الثانية لمنحة المليون ونصف 2019 للعوائل النازحة اضغط هنا