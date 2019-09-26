تردد قناة أبوظبي الرياضية hd نايل سات 1,2 على النايل سات 2019

قناة أبوظبي الرياضية، قناة رياضية تقدم العديد من البرامج الرياضية وتهتم بمباريات كرة القدم بالإضافة إلى كرة السلة والفروسية والعديد من البرامج والرياضيات الأخرى على شاشتها، كم أنها تبث أون لاين من الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم Abu Dhabi Sport HD أفضل المباريات من الدوري الأوروبي والإنجليزي والعربي والدوري الإماراتي لكرة القدم، وهي تابعة لشبكة قنوات سبورت الإماراتية الرائعة ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي وكل مكان حول العالم.

وتبث القناة الرياضية، بجودة بث أتش دي على تردد، وجودة بث عادية على تردد آخر، وتلعب مباريات البطولة العربية 2019 بنظام الذهاب والعودة بين المتنافسين والفائز يصعد إلي الدور القادم، وهو الأمر الذي يجعل تلك المباريات مثيرة للغاية، وهناك قناتان مفتوحتان يتم نقل البطولة العربية “بطولة زايد للأندية الأبطال” عليها.

وتعرض قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD مباريات البطولة العربية حصرياً على شاشتها، خاصة أنه لا يوجد أي قناة أخرى ناقلة لمباريات البطولة التي يتنافس عليها أقوى الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا.

ترددات قنوات أبو ظبي الكاملة على النايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية 3 HD 2019