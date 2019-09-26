سلطة الأراضي تنتهي من أرشفة سجلات الأراضي غير المسجلة في القطاع

أنهت الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي عملية أرشفة خرائط ومستندات الأراضي غير المسجلة في القطاع والمسماة بأراضي السبع، والتي تقع شرق شارع صلاح الدين على ما مساحته 70,000 دونم تقريبًا.

المشرف على المشروع م. أحمد الحلاق قال: "إن عملية الأرشفة تمت لحوالي 4000 ملف بإجمالي 55 ألف مستند وخريطة مساحية، مشيرًا إلى أن عملية الأرشفة لهذه المستندات الموجودة في الإدارة منذ عام 1999 إبان المشروع الفنلندي لتسوية أراضي غزة والذي لم يتم استكماله حتى اللحظة، قد استمرت لمدة قاربت الستة أشهر بفريق عمل مكون من سبعة مهندسين.

وأضاف م. أحمد الحلاق: "إن عملية الأرشفة تمت بشقيها الورقي والالكتروني، حيث تم تفريغ البيانات بصورة رقمية ضمن قاعدة بيانات محوسبة تم تصميمها بما يتناسب مع طبيعة المستندات وبما يسهل عملية البحث والاستدلال على المعلومات الخاصة بهذه السجلات والاستئناس بها وقت الحاجة.

ويأتي هذه المشروع ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطة الأراضي لتطوير أعمالها وحوسبتها، بما يحفظ الحقوق والبيانات وتسهيل تقديم الخدمات للجمهور، كما تأتي عملية الأرشفة في إطار الخطة التي وضعتها سلطة الأراضي بهدف تجويد الخدمات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي والحوسبة المتواصلة لكافة أنشطتها ومهامها.





