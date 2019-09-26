ميسي يغيب عن برشلونة مجدداً

كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وأجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة فياريال يوم الثلاثاء.



وقال النادي الكتالوني في بيان له: "يعاني ليو ميسي من تمدّد في العضلة المقربة لفخذه الأيسر، وسيكون خارج حسابات الفريق الآن وستُحدّد عملية تعافيه موعد عودته إلى الملاعب".



وغاب ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي ("فيفا") الاثنين، عن المباريات الأربع الأولى لفريقه في الليغا، بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها في 5 آب/أغسطس الماضي قبل انطلاق الموسم.



وفي أول مشاركة أساسية له هذا الموسم، تعرض لإصابة في الشوط الأول من مواجهة فياريال (2-1) الثلاثاء، حيث أكمل الشوط قبل أن يقرر المدرب إرنستو فالفيردي عدم المخاطرة به في الشوط الثاني، حيث دفع بعثمان ديمبلي بدلا منه.



ويتوقع أن يغيب أفضل لاعب في العالم عن مواجهة خيتافي السبت في الليغا. ويستقبل برشلونة الأربعاء المقبل في دوري ابطال اوروبا انتر الايطالي في مباراة نارية قبل استضافة اشبيلية في الدوري بعدها بأربعة أيام وذلك قبل فترة التوقف الدولية.