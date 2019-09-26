موعد مباراة المريخ ضد هلال الفاشر والقنوات الناقلة اليوم 26/9/2019

أجلت لجنة المسابقات، مباراة المريخ أمام هلال الفاشر التي كان محدداً لها اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 لتقام في وقت لاحق.

وكان من المتوقع، أن يشرف أباذر شريف مدرب الشباب بالمريخ على مباراة الفريق أمام هلال الفاشر، حيث تم تأجيل المباراة بعد أن أعلن الجزائري آيت عبد الملك أنه لن يكون مسؤولاً عن المباراة.

وأعلن مدرب شباب المريخ أنه جاهز تماماً للتحدي حال أقيمت المباراة في موعدها، مبيناً أنه يدرك جيداً أن الفريق لا يمر بفترة زاهية ويفقد جهود عدد كبير من نجومه غير أنه راهن على جودة البدلاء وتميز المجموعة التي سيدفع بها.

وكان شريف قد قاد الشباب لنجاحات باهرة وظهرت لمساته مع الفرقة الشابة التي نالت الوصافة وحققت الفوز على الهلال رغم الصرف البذخي للكاردينال على شباب الهلال.

يذكر أن فريق المريخ فقد في الموسم الحالي قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن وبدرجة كبيرة انتهت علاقة الثنائي بالمريخ بعد نجاحات ساحقة حققاها الموسم الماضي ومنحا الفريق تفوقا لا حدود له.

يشار إلى أن فريق المريخ قد قدم طلباً للجنة بتأجيل المباراة لعدم وجود حجوزات طيران، في إشارة إلى أن غياب الغربال والعقرب ستظهر آثاره في الفترة المقبلة إذ إن المهاجم خالد طه أخفق في أداء واجبه على النحو الأمثل ولم يقدم ما يشير إلى أنه قادر على خلافة ثنائي الرعب، فيما لم يظهر سيف تيري حتى الآن بصورة تؤهله لتقديم مستوى مماثل للذي قدمه رفقة الكوماندوز وشارك تيري في مباريات معدودة.