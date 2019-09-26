شروط التقديم مسابقة الأزهر الشريف 2019 جميع التخصصات معلم مساعد

أعلنت بوابة الأزهر الشريف عن نتائج مسابقة الأزهر الشريف 2019، كما أعلنت عن نتائج الناجحين المقبولين في وظائف الأزهر الجديدة.

وأفادت مصادر مطلعة، أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح والفرز النهائي التي أعلن عنها في وقت سابق، وبعد إجراء المقابلات الشخصية في الموعد المحدد لها، كما سيتمكن جميع المتقدمين من الطلاع على النتيجة الكاملة وأسماء الناجحين عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وفي وقت سابق، بدأ التقديم لوظيفة معلم الأزهر الشريف في المواد التالية: الرياضيات، والإنجليزية والحاسب الآلي وذلك في إدارة الفرافرة بالوادي الجديد بالمنطقة الازهرية، حيث يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالأزهر الشريف لإرسال بياناته والتسجيل في المسابقة الجارية والتي ينتظرها خريجين الأزهر.

وأوضح قسم الاستعلامات بالأزهر، أنه تم إرسال رسائل قصيرة لبعض المتقدمين الناجحين بالوظائف المعلنة، على أن تكون المقابلات الشخصية يوم 11-12-2019 المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحاً لاستكمال الإجراءات.

يشار إلى أنه تقدم عدد كبير جداً من الخريجين والخريجات من جامعة الأزهر أصحاب المؤهلات العليا، إليك رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأزهر الشريف 2019 وأسماء المقبولين اضغط هنا.

إليك شروط مسابقة المعلمين بالأزهر 2019:

أن لا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً من وقت الإعلان.

إنجاز كافة الاختبارات طبقاً لقانون 156 لعام 2007 واللائحة التنفيذية وتعديلاتها.

لا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

أن يكون المتقدم للوظائف قاصر على مواليد مركز الفرافرة والمقيمين به، كما يرجع ذلك إلي شهادة الميلاد وأيضاً بطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

لا يجوز التقدم بطلب النقل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استلام الوظيفة.

أن تكون بطاقة الرقم القومي هي سارية لوقت التقدم لأداء الاختبارات.

أن يكون التقدم من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

· على المتقدم أن يقوم بمتابعة موعد ومكان الاختبارات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.