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بعد موافقة حماس على المبادرة ...البطش يوجه رسالة لحركة فتح وعباس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:16 - 26 سبتمبر 2019
فصائل فصائل
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وجهت الفصائل الفلسطينية اليوم الخميس، رسالة  لحركة فتح وقائدها محمود عباس بقبول مباردة الفصائل لإنهاء الانقسام بعد دقائق من موافقة حماس عليها.

وشكرت الفصائل حركة "حماس" على موقفها الإيجابي من المبادرة المقدمة من طرفهم لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقالت الفصائل على لسان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش" نشكر حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية على قبول مبادرة الوحدة وإنهاء الانقسام".

وأضاف البطش، موجها رسالة لرئيس حركة "فتح" محمود عباس: " نرجو من الرئيس عباس قبول المبادرة والمضي قدما في طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني".

وأعلنت حركة "حماس" على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، موافقتها غير المشروطة على المبادرة، مؤكدة على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيقها دون إبداء ملاحظات.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قدمت مبادرة إنهاء الانقسام الفلسطيني لحركتي "حماس" و "فتح"، منتظرة الرد النهائي عليها من الحركتين.

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