رابط فحص الـ 100 دولار المنحة القطرية - وزارة التنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة المالية القطرية بواقع 100 دولار لـ 50 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، موضحة الوزارة أنّه بإمكان المستفيدين فحص أسمائهم من خلال الموقع الإلكتروني.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أعلن، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في غزة اليوم الخميس، مشيراً إلى أن اللجنة القطرية ستتم عملية الصرف عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 50 ألف أسرة فقيرة في القطاع بواقع 100 $ لكل أسرة.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، حيث من المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقًا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

رابط فحص المنحة القطرية في غزة لشهر سبتمبر اضغط هنا أو هنا

يشار إلى أن هذه المساعدات القطرية تمثل جزءاً من دفعة مالية تبلغ 30 مليون دولار شهرياً، وتأتي ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصل لها العام الماضي.

وهذه هي المرة الثامنة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية، البالغة 100 دولار لكل عائلة، حيث يعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان القطاع المحاصر منذ صعود حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية والإغاثية والعربية لهم، في ظل ارتفاع مهول في نسب الفقر والبطالة.