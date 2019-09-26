تردد قناة الرياضية السعودية hd عربسات ونايل سات الجديد

قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS، سلسلة قنوات رياضية تسعى لتطوير بث قنواتها، ببث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعرف باسم قناتين هما ksa sports 1 وksa sports 2، عبر قمرين النايل سات والعرب سات.

ومن أبرز برامج قنوات السعودية الرياضية برنامج الديوانية، والذي يعرض في الموسم الرياضية بشكل متواصل ليلياً عند الساعة الـ 11:00 وتحليل مجريات مباريات الدوري السعودي للمحترفين ، وأخبار الأندية المحلية والتحكيم في مبارياتها والأخطاء المرتكبة من قبل اللاعبين وغيرها الكثير من الأمور التي يتم مناقشتها في برنامج الديوانية حصرياً على قنوات السعودية سبورت.

وتعتبر من أقوى خمس قنوات بالمملكة ومن أولى القنوات الرياضية في المملكة والوطن العربي، لتمييزها بالعديد من البرامج وعرض جميع الألعاب سواء أكانت الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية ككرة القدم والسلة أو الكاراتيه والتنس والطائرة واليد في المملكة أو خارجها ومختلف البطولات وعلى رأسها كأس ولي العهد وكأس الملك.

ومن أهم أهداف قناة الرياضية، هو تغطية الأحداث الرياضية بأسلوب موضوعي يحقق للمتلقي وصول الأخبار من مصادرها الموثوقة ومواكبة تلك الأحداث بتحليل إخباري وبرامجي.

إليك جدول تفصيلي بمعلومات استقبال البث الفضائي لتردد قناة الرياضية السعودية الفضائية بدون تشفير على الأقمار الصناعية المختلفة والمتنوعة نايلسات و عربسات.

ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA والدوري السعودي للمحترفين

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز جودة التقنية نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD نايل سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HDتردد قنوات الرياضية السعودية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد قناة الرياضية السعودية على القمر بدر