تردد قناة الرياضية السعودية hd عربسات ونايل سات الجديد

قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS، سلسلة قنوات رياضية تسعى لتطوير بث قنواتها، ببث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعرف باسم قناتين هما ksa sports 1 وksa sports 2، عبر قمرين النايل سات والعرب سات.
ومن أبرز برامج قنوات السعودية الرياضية برنامج الديوانية، والذي يعرض في الموسم الرياضية بشكل متواصل ليلياً عند الساعة الـ 11:00 وتحليل مجريات مباريات الدوري السعودي للمحترفين ، وأخبار الأندية المحلية والتحكيم في مبارياتها والأخطاء المرتكبة من قبل اللاعبين وغيرها الكثير من الأمور التي يتم مناقشتها في برنامج الديوانية حصرياً على قنوات السعودية سبورت.
وتعتبر من أقوى خمس قنوات بالمملكة ومن أولى القنوات الرياضية في المملكة والوطن العربي، لتمييزها بالعديد من البرامج وعرض جميع الألعاب سواء أكانت الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية ككرة القدم والسلة أو الكاراتيه والتنس والطائرة واليد في المملكة أو خارجها ومختلف البطولات وعلى رأسها كأس ولي العهد وكأس الملك.
ومن أهم أهداف قناة الرياضية، هو تغطية الأحداث الرياضية بأسلوب موضوعي يحقق للمتلقي وصول الأخبار من مصادرها الموثوقة ومواكبة تلك الأحداث بتحليل إخباري وبرامجي.
إليك جدول تفصيلي بمعلومات استقبال البث الفضائي لتردد قناة الرياضية السعودية الفضائية بدون تشفير على الأقمار الصناعية المختلفة والمتنوعة نايلسات و عربسات.
ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA والدوري السعودي للمحترفين
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|جودة التقنية
|نايل سات
|12149
|أفقي H
|27500
|SD
|نايل سات
|12284
|عمودي V
|27500
|HD
|نايل سات
|12015
|عمودي V
|27500
|SD
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HDتردد قنوات الرياضية السعودية
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|العرب سات
|12149
|أفقي
|27500
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12149
|أفقي
|27500
|العرب سات
|12015
|عمودي
|27500
تردد قناة الرياضية السعودية على القمر بدر
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|بدر 6
|11976
|أفقي
|27500
|5/6