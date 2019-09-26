موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن يستقبل نادي الهلال، نظيره التعاون، على ملعب جامعة الملك سعودي “محيط الرعب”، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، في تمام الساعة الـ8:15 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

يشار إلى أن هذه المواجهة، بروفة أخيرة للزعيم، قبل مواجهة السد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، المحدد لها يوم 1 أكتوبر المقبل، وكان أزرق العاصمة قد فاز في مباراته الماضية على اتحاد جدة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في أقل من 5 أيام، من المواجهة التي جمعت بينهما في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسياـ حيث رفع الانتصار رصيد الحوت الأزرق إلى النقطة 10 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يحتل أصفر بريدة المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

واستهل الهلال مشواره استعادة لقب الدوري الذي افتقده الموسم الماضي لحساب جاره النصر، بفوز عريض حققه أمام أبها برباعية مقابل هدفين قبل ان يتجاوز الرائد بخماسية نظيفة بعدها تعادلاً ايجابياً أمام الفيحاء بنتيجة 1/1 ثم العودة إلى نغمة الانتصارات على حساب الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

أما التعاون، فسقط في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 أمام الحزم قبل ان ينتفض في الجولة الثانية أمام العدالة وينتصر عليه بصعوبة بنتيجة 3/2 فيما تأجلت له مباراتين أمام الرائد والاتحاد.