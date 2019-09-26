هبوط فى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم فى الأسواق

بدأت أسعار الدولار بالهبوط أمام الليرة السورية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، بعد أنباء عن ضخ الدولار، حيث أطلق قطاع الأعمال السوري (غرفة تجارة دمشق وغرفة الصناعة ثم لاحقاً انضمت الزراعة) مبادرة لتأسيس صندوق تدخلي بالعملة الصعبة لدعم الليرة السورية وإعادة سعر الصرف.

وتم اطلاق المبادرة للوقوف إلى جانب الليرة السورية، وتخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة وإرجاعه للمستوى الذي كان عليه في بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن سعر صرف الدولار سينخفض بشكل متتالي.

وتوقع رئيس غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، انخفاض قريب بأسعار صرف الدولار في سوريا، مشيراً إلى أنه تم إنشاء حساب مخصص بالدولار في المصرف المركزي لأن يضع المستوردين جزءاً من أرباحهم بالعملة الصعبة فيه.

وفي التفاصيل، أعلنت غرفة تجارة دمشق عن إجراءات مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة التي تتضمن أن يتم إيداع المبالغ النقدية بالدولار (بنكنوت) حصراً في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالدولار الأميركي في المصرف التجاري السوري من خلال الحساب الرئيسي (فرع الروضة رقم 18 بدمشق ذو الرقم 002/056171/0118 للإيداع بالدولار والحساب ذو الرقم 001/056171/0118 لإيداع المعادل بالليرة السورية).

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