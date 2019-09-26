ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

هبوط فى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم فى الأسواق

  • فلسطين اليوم
  • 10:59 - 26 سبتمبر 2019
هبوط فى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم فى الأسواق هبوط فى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم فى الأسواق
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

بدأت أسعار الدولار بالهبوط أمام الليرة السورية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، بعد أنباء عن ضخ الدولار، حيث أطلق قطاع الأعمال السوري (غرفة تجارة دمشق وغرفة الصناعة ثم لاحقاً انضمت الزراعة) مبادرة لتأسيس صندوق تدخلي بالعملة الصعبة لدعم الليرة السورية وإعادة سعر الصرف.

وتم اطلاق المبادرة للوقوف إلى جانب الليرة السورية، وتخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة وإرجاعه للمستوى الذي كان عليه في بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن سعر صرف الدولار سينخفض بشكل متتالي.

وتوقع رئيس غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، انخفاض قريب بأسعار صرف الدولار في سوريا، مشيراً إلى أنه تم إنشاء حساب مخصص بالدولار في المصرف المركزي لأن يضع المستوردين جزءاً من أرباحهم بالعملة الصعبة فيه.

وفي التفاصيل، أعلنت غرفة تجارة دمشق عن إجراءات مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة التي تتضمن أن يتم إيداع المبالغ النقدية بالدولار (بنكنوت) حصراً في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالدولار الأميركي في المصرف التجاري السوري من خلال الحساب الرئيسي (فرع الروضة رقم 18 بدمشق ذو الرقم 002/056171/0118 للإيداع بالدولار والحساب ذو الرقم 001/056171/0118 لإيداع المعادل بالليرة السورية).

العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع
سعر الدولار الأمريكي 435 438 631 634
سعر اليورو 478.09 481.45 689 694
سعر الليرة التركية     110 112
سعر الجنيه الاسترليني     773 783
أسعار كورونا السويد     64 65
أسعار الدولار الكندي     471 478
أسعار كورونا النرويج     69 70
أسعار كورونا الدنمارك     91 93
العملة سعر الشراء سعر البيع
سعر الجنيه المصري 38 39
سعر الريال السعودي 166 169
سعر الدينار الأردني 885 894
سعر الدرهم الإماراتي 170 173
سعر الريال القطري 171 174
أسعار الدينار البحريني 1664 1682
أسعار الدينار الليبي 445 450
سعر الدينار الكويتي 2066 2086
أسعار الريال العماني 1629 1647
الأكثر مشاهدة

متعلقات