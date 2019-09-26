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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس

  • فلسطين اليوم
  • 10:56 - 26 سبتمبر 2019
سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس
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ارتفعت الليرة التركية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، بقيمة لا تذكر أمام الدولار واليورو ومعظم العملات الدولية، بعد تدخل البنك التركية لتوفير وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

يشار إلى أن سعر الليرة التركية في وضع اقتصادي متدهور حالياً وخاصة مع بدايات عام 2019، والذي آثر بالسلب على وضع أسعار صرف الليرة التركية امام معظم العملات الأجنبية والدولية، وجعلها تفقد نحو خمسة عشرة بالمائة من قيمتها خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي مقابل الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق، ضخت البنوك التركية والبنك المركزي في إطار سعيها لدعم سعر صرف الليرة التركية ما يقارب 4.5 مليار دولار أمريكي في الأسواق، كما رفع البنك المركزي الفائدة على التمويل في الأسواق من خلال العملة التركية.

وتدعم الحكومة أسعار صرف العملة الوطنية من خلال استراتيجية أخرى، ويتم ذلك من خلال الاتجاه لشراء الذهب، في سبيل زيادة الغطاء الذهبي للعملة التركية.

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي
سعر الدولار الأمريكي 5.6772 5.6712
سعر اليورو أوروبي 6.2223 6.2143
سعر الريال السعودي 1.5138 1.5111
سعر الليرة السورية 0.010416 0.010204
سعر الجنيه الاسترليني 7.0240 7.0148
سعر الدينار الكويتي 18.7073 18.6350
سعر الدرهم الإماراتي 1.5461 1.5433
سعر الجنيه المصري 0.3497 0.3475
سعر الدينار العراقي 0.0048 0.0047
سعر الدينار البحريني 15.8372 14.6026
سعر الريال القطري 1.5579 1.5562
سعر الدينار الليبي 4.0325 4.0061
سعر الريال العماني 15.0066 14.2380
سعر الدينار الأردني 8.0304 7.9882
سعر الدينار الجزائري 0.0472 0.0464
سعر الدرهم المغربي 0.5835 0.5823
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