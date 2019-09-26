رابط فحص ال 100 دولار المنحة القطرية 2019 - 1441

أعلنت اللجنة القطرية في غزة، الأربعاء 25 سبتمبر 2019، رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة المالية القطرية بواقع 100 دولار لـ 50 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في غزة اليوم الخميس 26 سبتمبر.

وقال السفير القطري محمد العمادي في تصريح صحفي وزعته اللجنة القطرية، إن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 50 ألف أسرة فقيرة في القطاع بواقع 100$ لكل أسرة.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقًا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديًا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

رابط فحص المنحة القطرية في غزة لشهر سبتمبر اضغط هنا أو هنا

يشار إلى أن هذه المساعدات القطرية تمثل جزءاً من دفعة مالية تبلغ 30 مليون دولار شهرياً، وتأتي ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصل لها العام الماضي.

ووفقاً لإحصائية جديدة لغرفة تجارة وصناعة غزة، فإن إجمالي الشاحنات الواردة للقطاع والخاصة بالمساعدات خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 2970 شاحنة، مقارنة مع 14621 شاحنة خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة انخفاض تتجاوز 80 في المائة.

ومنذ إبريل/ نيسان 2017 تراجع الواقع الاقتصادي في غزة، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، ما خفض القدرة الشرائية للمواطنين.

ويعتمد أكثر من ثمانين في المائة من سكان قطاع غزة المحاصر على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية والإغاثية والعربية لهم، في ظل ارتفاع مهول في نسب الفقر والبطالة.