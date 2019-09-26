رابط فحص 100$ دولار المنحه القطريه لشهر 9

بشرة سارة الاهالى القطاع الان بدء صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر الفقيرة (100 دولار) لشهر سبتمبر 2019.

وأفادت مصادر محلية بأنه سيتم صرف المنحة القطرية خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي.

وفق وقت سابق، أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 الف أسرة فقيرة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 25/8/2019، بواقع 100$ لكل أسرة.

وأوضح السفير العمادي أن زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.

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وستتم عملية التوزيع عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وهذه المرة الثامنة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار لآلاف الأسر المحتاجة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.

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