خمسة اسرى يواصلون الاضراب ضد الاداري.. وانهاء اضراب 140 اسيراً مشروط بالتنفيذ اليوم

يواصل خمسة أسرى داخل سجون الاحتلال اليوم الخميس، اضرابهم المفتوح عن الطعام رغم تدهور حالتهم الصحية وسط اصرار منهم على مواصلة الإضراب حتى تلبية مطالبهم .

تحذيرات من تدهور الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان المضرب عن الطعام لليوم (58) يومًا ، المصاب بكسر في ساقه نتيجة تدهور حالته الصحية.

ويدخل الأسير أحمد غنام يومه (75) للإضراب عن الطعام وسط تدهور حالته الصحية ، إضافة الى الأسير إسماعيل علي المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (65) يوماً.

والأسير منير باسل صوافطة (36 عاماً) من سكان طوباس، الذي يواصل الإضراب لليوم السادس على التوالي والأسير مصعب هندي الذي يواصل الإضراب لليوم الثالث على التوالي.

تنفيذ للاتفاق اليوم

ومن جهة اخرى انتزع ال140 اسيراً آخرين بالأمس انتصاراً على السجان بعد التوصل مع الاحتلال على اتفاق يقضي ببدء تنفيذ مطالب الأسرى بدءا من الخميس مع استمرار الاضراب داخل السجون لعدم ثقة الاسرى بالسجان حتى التنفيذ .

هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت توصل قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى اتفاق مع "استخبارات السجون"

وأوضحت أن إدارة سجون الاحتلال، "تعهدت بالبدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح الخميس".

وذكرت الهيئة أن "الاتفاق يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى وعلى ترددات الراديو والتلفزيون".

ونوهت إلى أن الاتفاق يشمل "البدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية لمدة 5 أيام أسبوعيا بدأ من الأحد المقبل"، موضحة أن "من بين بنود الاتفاق، السماح لأسرى غزة بالانتقال لسجن النقب، ورفع كافة العقوبات عن الأسرى المضربين منذ 15 يوما، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير؛ للذين نقلوا من سجون ريمون وإيشل والنقب وغيرها لسجن نفحة وعزل سلمون وغيرها من سجون الاحتلال".

وفي مؤشر على عدم ثقة الأسرى بـ"تعهدات" الاحتلال، سيواصل الأسرى إضرابهم اليوم، وذلك "لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها تخفيض وإزالة أجهزة التشويش بدأ من صباح اليوم".