حماس: الأسرى يفرضون إرادتهم على السجان الظالم

قالت حركة حماس تعقيباً على اتفاق الأسرى المضربين عن الطعام مع إدارة السجون الإسرائيلية: "كما في كل مرة، يفرض أسرى الحرية إرادتهم على السجان الظالم، وصولا للهدف الأكبر بكسر القيد عنهم".

وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، أن "الإنجاز الذي حققه الأسرى في معركتهم الأخيرة، هو تجسيد عملي لقدرة شعبنا الفلسطيني على قهر المحتل وهزيمته، برغم ضعف الإمكانات".

وشدد قاسم، على أن "الشعب الفلسطيني سيقاتل بجوعه وأمعائه الخاوية، حتى ينتزع حريته وكرامته"، منوها أن "قضية الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ستبقى أحد الأولويات المركزية للحركة، وستعمل حماس بلا كلل حتى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".