السلطات المصرية تسمح للقيادي في حماس ايمن طه بدخول القطاع بعد احتجازه لعدة ساعات

فلسطين اليوم: غزة

سمحت السلطات المصرية للقيادي في حركة حماس وعضو وفد الحركة للمفاوضات في مصر أيمن طه ، بالعبور إلى قطاع غزة بعد أن احتجزته عد ساعات على خلفية حوزته على مبلغ مالي 9 مليون دولار و 2 مليون يورو، ولم يعرف ما إذا سمحت السلطات المصرية بدخول الأموال مع طه.

وقالت مصادر في معبر رفح الحدودي إن السلطات في المعبر أجرت اتصالات مع وزارة المالية المصرية للحصول على تعليمات منها في شأن الأموال الموجودة بحوزة طه.

وكانت مصادر إسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية مصرية، ظهر اليوم الخميس، أن قوات الأمن المصرية منعت القيادي في حركة حماس وعضو وفد الحركة للمفاوضات في مصر، أيمن طه من العودة إلى قطاع غزة، بعد العثور بحوزته على ملايين الدولارات.

وأضافت المصادر وفقا لما ذكرته يديعوت احرنوت ان وفد حركة حماس رفض أن يتعرض للتفتيش من قبل الامن المصري على معبر رفح أثناء عودته من القاهرة، وبعد أن تعرضوا للتفيش تم السماح لأعضاء الوفد بالسفر عبر معبر رفح إلى غزة فيما بقي أيمن طه في القاهرة.