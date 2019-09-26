هل زورت "الفيفا" الأصوات على حساب صلاح

تداول رواد مواقع التواصل صورة قيل إنها لتصويت مدرب المنتخب السوداني لكرة القدم، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، على اختيار أفضل لاعب في العالم 2019.

وكشف لوغاروشيتش خلال لقاء صحفي عن أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، وساديو ماني للثاني، وكيليان مبابي للثالث، قبل أن يتفاجأ بأن "الفيفا" حول تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني (الذي حاز الجائزة في المركز الأول)، وفيرجيل فان ديك ثانيا، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث.

وأفاد لوغاروشيتش بأنه التقط صورة لورقة تصويته موقعة منه ومن الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، قبل إرسالها للاتحاد الدولي.

وحل صلاح رابعا في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذي لم يعتمد صوتي المدير الفني للمنتخب المصري وأحمد المحمدي قائد المنتخب، بسبب عدم وصول ترشيحاتهما في الموعد المحدد.