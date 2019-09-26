مسؤول أمريكي يعترف بالتواصل مع إيران للإفراج عن أمريكيين

اعترف مسؤول بالخارجية الأمريكية ببحث بلاده مع قادة إيرانيين مصير مواطنين أمريكيين تحتجزهم طهران، في وقت تفرض فيه واشنطن المزيد من العقوبات على إيران ويتصاعد التوتر بين البلدين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "لقد عرضنا مثلما عرض الرئيس (دونالد ترامب) الاجتماع بالإيرانيين، وبعثنا رسالة لإيران في وقت سابق من هذا العام".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة بذلت جهودا جديدة لتأمين إطلاق سراح السجناء قبل اجتماع زعماء العالم ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قال المسؤول "إنهم يعرفون أين نحن" وأضاف أن جهود واشنطن لم تنقطع.

واعتبر في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران أن بلاده "تحتاج إلى رؤية بادرة حسن نية... نحن ننتظر منهم أن يعيدوا بعض رهائننا الذين كان يجب أن يخرجوا بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة" أي الاتفاق النووي بين السداسية وإيران.

ومعظم المسجونين الذين تطالب بهم واشنطن منحدرون من أصول إيرانية واعتقلوا بتهم التجسس وتسليم معلومات حساسة لواشنطن.