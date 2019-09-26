يونايتد يصدم بتشيلسي وارسنال بليفربول في كأس الرابطة الانجليزية

أجريت قرعة الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب انتهاء مباريات الدور الثالث اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مواجهتين ناريتين لكبار البريميرليج.

وضرب ليفربول موعدًا ناريًا مع آرسنال، على ملعب "أنفيلد"، فيما يلاقي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وكان ليفربول تأهل لهذا الدور، بعدما تغلب على ميلتون كينز دونز بهدفين دون رد، بينما اكتسح آرسنال نظيره نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة.

أما تشيلسي، فقد حقق فوزا عريضًا على جرمسبي بنتيجة 7-1، فيما تأهل مانشستر يونايتد بصعوبة عقب تخطي روشديل بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

وأسفرت بقية القرعة عن المواجهات التالية:

مانشستر سيتي وساوثهامبتون

إيفرتون وواتفورد

أستون فيلا وولفرهامبتون

بارتون وليستر سيتي

كراولي وكولشستر

أوكسفورد وسندرلاند