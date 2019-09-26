طهران ترفض إجراء محادثات مع واشنطن

آنهى الرئيس الإيراني حسن روحاني، امس الأربعاء، الفرصة أمام عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب رغم الجهود الأوروبية لتخفيف التوتر بين البلدين فيما شددت الولايات المتحدة عقوباتها على الجمهورية الإسلامية.

روحاني: “أود أن أعلن أن ردنا على أي مفاوضات في ظل العقوبات هو لا”

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كثّف تحركاته في اليومين الأخيرين بين نظيريه الأمريكي والإيراني، قد اعتبر مساء الثلاثاء أن “ظروف استئناف سريع للمفاوضات” قد “تهيأت”.

وكان ماكرون يأمل في أن تؤدي جهوده إلى خفض خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

إلا أن روحاني قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنه يرفض المحادثات ما دامت الولايات المتحدة تبقي عقوباتها على بلاده.

وقال: “أود أن أعلن أن ردنا على أي مفاوضات في ظل العقوبات هو لا”.

ورفض فكرة التقاط صور مع ترامب الذي يعشق الدراما والإعلام.

وأكد روحاني: “الصور التذكارية هي المرحلة الأخيرة وليست الأولى من المفاوضات”.

رفض روحاني فكرة التقاط صور مع ترامب الذي يعشق الدراما والإعلام

وشكك روحاني في صدق رغبة الولايات المتحدة في التفاوض، مشيرا إلى أن المسؤولين في إدارة ترامب يتفاخرون بالضرر الذي ألحقته العقوبات الأمريكية بإيران.

وأضاف: “لا يمكننا ان نصدق الدعوة للتفاوض من قبل أشخاص يزعمون أنهم فرضوا أقسى العقوبات في التاريخ ضد كرامة وازدهار أمتنا”.