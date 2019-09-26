زلزال بقوة 6,5 درجة يضرب شرقي إندونيسيا

ضرب زلزال اليوم الخميس شرقي إندونيسيا قبالة أرخبيل الملوك بقوة درجة على مقياس ريختر للزلازل.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 6,5 درجة ضرب اليوم الخميس شرقي إندونيسيا قبالة أرخبيل الملوك على بعد 37 كيلومترا وعمق 29 كيلومترا شمال شرقي جزيرة أمبون عند الساعة 8:46 صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في المنطقة التي تعرضت سابقا لزلازل كبيرة، لكن وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى أن عدة هزات ارتدادية أعقبت الزلزال في المنطقة.

ودعا رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية أورال سيم السكان إلى التزام الهدوء، لافتا إلى أن "المواطنين أصيبوا بالذعر وبدأت السلطات بإخلاء بعض المناطق من سكانها، لكننا نحاول إبلاغهم بأنه لا ضرورة لذلك لأنه لا يوجد تهديد حدوث تسونامي".

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجة وتبعه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وفقدان الآلاف.

وكانت إندونيسيا شهدت الأسبوع الماضي حرائق كبيرة، ما أدى شل حركة البلاد، بسبب المخاوف الصحية الناجمة عن الضباب السام الذي سببته الحرائق في جزيرتي سومطرة وبورنيو الإندونيسيتين.