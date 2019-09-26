أياكس يكتسح ينتارد بخماسية نظيفة

اكتسح أياكس آمستردام ضيفه فورتانا سينارد 5 / صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة بالدوري الهولندي لكرة لقدم.

وتقدم أياكس في الدقيقة 50 عن طريق كوينسي بروميس، قبل أن يضيف البرازيلي ديفيد نيريس الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 68 عاد بروميس ليضيف الهدف الثالث لفريقه، ثم سجل كيان هاريس مدافع سينارد الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 77، قبل أن يختتم بروميس مهرجان الأهداف بالهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 83.

ورفع أياكس رصيده إلى 17 نقطة ليتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف أمام آيندهوفن صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فورتانا سينارد عند النقطة الثانية في المركز السابع عشر قبل الأخير.