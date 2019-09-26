الأسطورة البرازيلي رونالدو: بلد الوليد سيتأهل لأبطال أوروبا

أكد نجم الكرة البرازيلية السابق، رونالدو، المساهم الأكبر في نادي بلد الوليد، أنه يحلم بمنافسة ناديه بعد خمس سنوات على مقعد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو، خلال حضوره مؤتمر قمة كرة القدم الذي أقيم اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد: "علينا أن نحافظ على استمرارنا في دوري الدرجة الأولى، وبعد ذلك إعادة تشكيل النادي من أجل المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لكي ينمو كناد، على بلد الوليد أن يزيد من إرثه، وشراء ملعب زوريا من البلدية جزء مهم، نحن نتحدث مع رئيس مجلس المدينة والمفاوضات متقدمة للغاية، هذا من أولوياتنا".

وأكمل اللاعب السابق لناديي برشلونة وريال مدريد الإسباني، قائلا: "أفضل سعر؟ سيكون مجانا (يضحك ساخرا)، ولكن من الطبيعي أن يكون هكذا لأن الملعب هو من أجل جماهير بلد الوليد ونرغب في أن نوفر لهم أفضل الظروف".

وتحدث رونالدو عن علاقته بلاعبي فريق بلد الوليد، حيث قال: "يتهمونني بأني رئيس ناعم، ولكن يجب الاعتناء باللاعبين، إذا حققوا الأهداف سأمنحهم كل ما يطلبوه مني، لا أذهب إلى غرفة خلع الملابس قبل أو بعد المباراة".