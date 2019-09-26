قناة عبرية تكشف: شرطة الاحتلال ستفتح تحقيقاً في تزوير الانتخابات الأخيرة

كشفت قناة كان العبرية، أن شرطة الاحتلال ستفتح تحقيقاً في عملية التزوير التي شهدتها الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، بعد ضبط لجنة الانتخابات المركزية خلال عملية الفرز.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية فقد تم استبعاد صناديق احتوت على أوراق مزورة، حيث وضع الناخبون أكثر من مغلف، يحملن اختام مزورة ترشح قائمة واحدة، لم تعلن عنها بعد، ما اضطرها لاستبعاد تلك الصناديق.

وأوضحت اللجنة، أنه في البلدة الدرزية يركا عثر على مئات المغلفات الزائدة التي أدخلت في 15 صندوق اقتراع ، حيث قام الناخبون بوضع عدة مغلفات لداخل صندوق الاقتراع، لذلك تم احتساب النتائج في 12 صندوق اقتراع، وفي 200 صندوق تم العثور على اختام مزورة لا تخص أعضاء لجنة صندوق الاقتراع.

ووفقاً للجنة، فقد توصلت إلى أن ما حدث هو عملية تزوير منظمة من قبل شخص تمكن من الحصول على مغلفات بشكل مسبق، ما عزز هذه الخلاصة، هو أن جميع المغلفات كانت لنفس القائمة الانتخابية، واللجنة لم تعلن بعد اسم هذه القائمة.

وأكدت أن صناديق الاقتراع المشتبه بها، المغلفات المزيفة، والبروتوكولات كلها أدخلت لخزنة من أجل أن تستخدم في التحقيق الذي ستفتحه الشرطة.

ورأت اللجنة أنها ستستخدم في الانتخابات القادمة صناديق شفافة بآلية معينة لمنع عملية التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة. تحول دون إمكانية وضع الناخب أكثر من مغلف واحد داخل صندوق الاقتراع.