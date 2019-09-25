عودة: نتنياهو سيفشل في تشكيل الحكومة وغانتس الأوفر حظا

توقع أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الداخل الاسرائيلي، فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة بعد تكليفه من قبل الرئيس رؤوفين ريفلين مساء اليوم، مرجحاً أن الأقرب لذلك سيكون منافسه رئيس حزب ازرق أبيض بني غانتس عندما ينقل التفويض له بذلك.

وأضاف عودة في تصريح له الليلة "نتنياهو عينه على ملفات الفساد التي تنتظره لذلك فانه قد لا يكمل مهلة 21 يوما لمحاولة تشكيل حكومة وقد يأتي للرئيس بعد 5 أيام ويعلن فشله ويراهن أن يفشل غانتس أيضا عندها سيتم الذهاب إلى انتخابات جديدة .كل ذلك من أجل إبعاد ملفات الفساد عنه".

وتوقع أن ينجح غانتس في تشكيل حكومة لأن فرصته ستكون أكبر من نتنياهو الذي قد يخسر أصوات أحزاب في تحالفه نظرا لفشله أكثر من مرة في تشكيل حكومة تلبي رغباتهم.

وكشف عودة أيضا أن تحالف ازرق أبيض توجه للقائمة المشتركة وطلب منهم دعمه ب 10 أصوات وليس 13 صوتاً وهو عدد مقاعد المشتركة من أجل أن يكون الأعضاء 54 وهو أقل بمقعد عن نتنياهو من أجل أن توكل مهمة تشكيل الحكومة أولا إلى نتنياهو.

لكن عودة توقع ايضا ان لا تتحقق توقعاته السابقة . مضيفا". كل شيء ممكن أن يتغير وقد ينجح نتنياهو بتشكيل حكومة وقد تتشكل حكومة وحدة وطنية والتي ترفضها القائمة المشتركة ".

يشار إلى أن نتنياهو بحاجة لمعجزة لكي يتمكن من تشكيل الحكومة، بانضمام أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا"، وهو أمر مستبعد في ظل تصريحات الأخير بالانضمام لأي حكومة باستثناء حكومة وحدة وطنية|.