غانتس: لن أجلس مع حكومة يرأسها من يملك لائحة اتهام

قال رئيس تحالف "ازرق ابيض" الجنرال بيني غانتس انه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام في إشارة الى رئيس الوزراء المكلف وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين روفلين قد كلف مساء اليوم نتنياهو بتشكيل الحكومة، وسط توقعات بفشل قدرته على تشكيلها.

وعقب غانتس على تكليف نتنياهو، قائلا " إن المفاوضات التي أجراها حزبه مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية لأسفنا من بداية الاجتماع اعلن السيد يريف ليفين المكلف من قبل رئيس الحكومة، انه يمثل التكتل الذي شكله الليكود مع ثلاثة أحزاب إضافية، احزاب اليمين وأحزاب الحريديم، هذه التركيبة لا تمكننا من ناحية مضامين المواضيع، والمفاوضات لإقامة حكومة موسعة برئاستي تعمل لأجل كافة الإسرائيليين".

وتابع ان "ازرق ابيض برئاستي لا توافق على الجلوس في حكومة من يرأسها يمتلك لائحة اتهام قاسية. هذا الموضوع الى جانب مركبات ضرورية أخرى، هام بالنسبة لنا أكثر من نقاش آخر حول موضوع توزيع الملفات أو التناوب".