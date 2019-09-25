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وزير الدفاع المصري: القوات المسلحة الدرع الواقي والحصن الأمين للشعب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:39 - 25 سبتمبر 2019
وزير الدفاع المصري وزير الدفاع المصري
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قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، إن القوات المسلحة تؤدي مهمة مقدسة لا تهاون فيها وهي الدفاع عن تراب هذا الوطن.

وأشار وزير الدفاع المصري خلال لقاء مع ضباط وجنود المنطقة المركزية العسكرية، والعديد من طلاب المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، إلى أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسة لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدا أن القوات المسلحة تؤدي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وهي الدفاع والذود عن تراب هذا الوطن، وأنها ستظل دائما الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة وأداء القوات لمهامها الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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