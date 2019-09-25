رابط فحص المنحة القطرية في غزة لشهر 9

من المقرر، ان تبدأ اللجنة القطرية في غزة صرف مساعدات نقدية لـ50 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، يوم الخميس 26 سبتمبر 2019، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وقال السفير العمادي في تصريح، أصدرته اللجنة القطرية، "إن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة (تابعة لحركة حماس) لـ50 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة".

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وتشكل هذه المساعدات جزءاً من دفعة مالية قطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، وتأتي ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصل لها العام الماضي. وهذه هي المرة الثامنة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية، البالغة 100 دولار لكل عائلة.

ومن المقرر أن تستمر عملية توزيع المنحة القطرية في غزة لعدة أيام وفقًا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

رابط فحص المنحة القطرية لشهر 9 من هنا أو هنا