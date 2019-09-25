رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

تستعد وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لصرف المنحة القطرية لـ 50 ألف أسرة فقيرة في غزة ، وذلك يوم غدٍ الخميس، من خلال فروع البريد المنتشرة في القطاع.

ونوهت الوزارة بأنها ستفعل رابط الاستعلام عن الأسماء المستفيدة من المنحة خلال الساعات القادمة اضغط هنا

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أوضحت اليوم الأربعاء، أن صرف الـ100 دولار سيكون غدًا الخميس والأحد والإثنين، بنفس الآلية المتّبعة من خلال الأحرف الأبجدية.

وبيّنت اللجنة القطرية، أن يوم الثلاثاء سيكون الصرف فيه لأصحاب الوكالات (مسافرين ومساجين إلخ...)، منوّهة إلى أن الدوام في مكاتب البريد يبدأ من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وأشارت إلى أن الصرف سيكون للكشف الثاني "إن لم يجدّ أي جديد".

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