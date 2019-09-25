نتنياهو وغانتس يجتمعان لدى ريفلين لتحديد المرشح لتشكيل الحكومة

التقى مساء اليوم، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، برئيس حزب ازرق ابيض الجنرال بيني غانتس لدى رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين، في إطار الجهود لتشكيل حكومة اسرائيلية عقب الانتخابات الاخيرة التي أفرزت عدم قدرة أي من المنافسين على تشكيل الحكومة بمفرده.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار بأن ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت الصحيفة أن ريفلين يدرس هذه الإمكانية بغض النظر عما إذا كان سيتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

في غضون ذلك، أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري، وهي الثانية منذ بداية العام الجاري، تقلص تراجع حزب نتنياهو "الليكود" عن "أزرق-أبيض" بقيادة غانتس حتى مقعد واحد (33 مقابل 32 من أصل 120 مقعدا)، غير أن هذه النتائج تمنع كلا الجانبين من تشكيل حكومة أكثرية.

ويبذل ريفلين حالياً جهوداً ملموسة بغية منع وصول مساعي تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود مرة أخرى وتفادي السيناريو غير المسبوق لتنظيم انتخابات ثالثة على التوالي، واقترح في هذا السبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية سيتولى نتنياهو وغانتس رئاستها بالتناوب لمدة سنتين لكل واحد منهما.