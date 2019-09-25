موعد مباراة ريال مدريد و أوساسونا والقناة الناقلة

يسعى عشاق كرة القدم الاسبانية اليوم الثلاثاء لمعرفة موعد مباراة ريال مدريد و أوساسونا ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم 2019-2020 إضافة إلى القناة التي سيتم بث المباراة عبرها.

قبل الحديث عن موعد مباراة ريال مدريد و أوساسونا ضمن الجولة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم فيجب التنويه إلى أن ريال مدريد حصل على 11 نقطة من 5 مباريات وهو في المركز الثالث مؤقتًا وفي حال فاز مساء اليوم على أوساسونا سيتصدر الدوري مجددًا بينما حصل أوساسونا على 7 نقاط في المرتبة العاشرة في 5 مباريات.

وتشهد مباراة اليوم خاصة لريال مدريد دورًا مهمًا من أجل الاستمرار في التقدم والابتعاد عن الغريم برشلونة أكثر فأكثر، خاصة وأنه حصل على 10 نقاط من 6 مباريات وهو في المرتبة الثالثة مؤقتًا.

موعد مباراة ريال مدريد و أوساسونا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-2020 ستكون الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ريال مدريد سنتياجو برنابيو.

وسيتم بث مباراة ريال مدريد و أوساسونا على قناة بي ان سبورت اتش دي 3 (beIN SPORTS HD 3)، وسيطلق صافرة البداية الحكم انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز، فيما سيعلق على المباراة حفيظ دراجى.