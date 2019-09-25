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ترامب يهاجم الديمقراطيين: متمسكون بالكراهية والخوف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:09 - 25 سبتمبر 2019
ترامب ترامب
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لا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن غضبه الشديد بعد إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وغرد ترامب على توتير في رسالة جديدة قال فيها: "لم يكن هناك رئيس في تاريخ بلدنا عومل بمثل المعاملة السيئة التي أعاني أنا منها، الديموقراطيون متمسكون بالكراهية والخوف، لا ينجزون شيئا، لا ينبغي السماح بهذا أن يحدث لرئيس آخر، إنهم متصيدون".

وأوضحت بيلوسي أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر أنه خان منصب الرئيس، والأمن القومي، وسلامة انتخاباتنا".

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وطالب جو بايدن، في وقت سابق، بالتحقيق في تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله.

ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو / تموز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

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