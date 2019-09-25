أول رائد فضاء عربي يحلق إلى محطة الفضاء الدولية

انطلق الإماراتي هزاع المنصوري اليوم الأربعاء إلى محطة الفضاء الدولية، ليكون أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان.

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير.

وسيقضي المنصوري ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.

ويعود تاريخ بناء المحطة إلى العام 1998، حيث شيدت بتعاون كل من الولايات المتحدة وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.